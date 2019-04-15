وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مذكرة تفاهم، مع اتحاد الإذاعات العربية، اليوم، من جانب كل من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، وعبد الرحيم سليمان مدير عام الاتحاد.

وذكر بيان للمجلس، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين، للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمؤسستين، بما يخدم جموع العاملين في مجال الإعلام.

حضر التوقيع، كل من الإعلامي محمد العمري وكيل المجلس، وصالح الصالحي عضو المجلس، وأحمد سليم الأمين العام، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، ومن اتحاد الإذاعات العربية إسماعيل الششتاوي مدير مكتب الاتحاد بالقاهرة.