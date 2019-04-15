تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين أولية بين المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام واتحاد الإذاعات العربية، وقع عن المجلس الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد وعن اتحاد الإذاعات عبدالرحيم سليمان مدير عام الاتحاد.

تهدف مذكرة التفاهم إلي تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمؤسستين بما يخدم جموع العاملين في مجال الاعلام.

حضر التوقيع الاعلامي محمد العمري وكيل المجلس وصالح الصالحي عضو المجلس وأحمد سليم الأمين العام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، ومن اتحاد الإذاعات العربية اسماعيل الششتاوي مدير مكتب الاتحاد بالقاهرة.