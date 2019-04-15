"الأرصاد": غدا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. والأربعاء بداية التحسن

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس في مصر حاليًا طبيعي جدًا في فصل الربيع، حيث هناك تقلبات جوية سريعة وحادة تلازم فصل الربيع، بجانب التأثير الناتج عن التغيرات المناخية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، الذي تُقدمه الإعلامية دينا رامز، على قناة "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة غدًا ارتفاعًا ملحوظًا يُقدر بـ 4 درجات عن اليوم، قد تصل لـ 25 درجة مئوية.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تحسن الأحوال الجوية من بعد غد الأربعاء، موضحًا أن الأمطار ستنحصر غدًا على السواحل الشمالية وسيكون هناك رياح خفيفة.