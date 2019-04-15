أصيب 5 أشخاص، اليوم، في مشاجرة بين عائلتين بالطوب والحجارة، بعزبة واصف التابعة لمركز ببا جنوبي محافظة بني سويف، بسبب خلافات عائلية.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة، ونقلتا المصابين وهم، هبة قرني 25 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، مجاور سمير، 24 سنة مصابا بجرح بالوجه، مجاور قطب، 22 سنة مصابا بكدمات بالوجه والصدر، ماجد سمير 23 سنة، مصابا بجرح بالوجه، مينا سمير 22 سنة مصابا بجرح قطعي بالرأس، إلى مستشفى ببا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة، لاستكمال العلاج، وتدخلت قوات الشرطة لفض المشاجرة وضبط أطرافها.