نقل الدكتور نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ، تحيات الرئيس لمؤتمر العمل العربي، شاكرًا تخصيص وقت كافي من أعمال المؤتمر لتوضيح تطورات القضية الفلسطينية وقضيته الأم قضية القدس الشريف، بالإضافة لقضايا العمل والعمال.

وقدم شكره لمصر على استضافتها أعمال المؤتمر، مضيفًا يا أهل وشعب مصر أنتم مصر إلهامنا وقوتنا.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأثنين، في الجلسة الخاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، التي اقيمت علي هامش انعقاد الدورة 46 لمؤتمر العمل العربية ، الذى ينعقد بالقاهرة ، ويستمر حتي 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة ممثلا عن الرئيس السيسي، وكميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، ومريم العقيل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت وفايز المطيري مُدير عام مُنَظَّمَة العَمَل العَرَبيَّة ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكد "شعث" أن واقع الشعب الفلسطيني الذي تكالبت عليه قوى العدوان وجعلت من غالبيته لاجئين حول العالم، والتعدي على حقوقه، بمؤامرات تحاك ضده، قد باءت جميعها بالفشل بصمود وبسالة الشعب الفلسطيني ضد من يتوهمون أنهم قد يجعلون فلسطين أرضًا بلا شعب أو شعبًا بلا أرض.

وشدد أن الشعب الفلسطيني سيستعيد وجوده ليؤكد للعالم أجمع أن وراءه ملايين العرب، الذين يقفون معه ضد الصفقات التي تريد انتزاع القدس، إلا انه يأبى إلا أن يكون صامدًا في قلوب وعقول جميع العرب.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني صامد كل الصمود على أرضه لا يغادرها بأي حال من الأحوال مهما تكالب المتكالبون وتآمر المتآمرون ومهما كانت الأخطار والصفقات.

من جانبه أكد كميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني ورئيس المؤتمر، أن إرادة الدول الأعضاء تتجسد بمشاعر فياضة تجاه شعب فلسطين، لدعمه ومساندته على النضال العادل ضد سلطات الاحتلال وحقه المشروع غير القابل للتنازل لتقرير حقه.

وشدد أبو سليمان على الإدانة التامة للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وتجاوزاتها المستمرة، طالبًا ممارسة الضغط الدولي لكبح جماح الاعتداء الصهيوني، وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس العربية.

وأضاف أنه ينبني على ذلك تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط والذي لن يتأتى إلا بحل القضية الفلسطينية التي تعتبر السبب الأول في تفاقم نزاعات الشرق الأوسط.

وفي نفس السياق أكد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية أن القضية الفلسطينية تعتبر أهم الانشغالات الرئيسية والتي تأتي على رأس أولويات واهتمامات المنظمة، مجددًا دعوته لكافة المؤسسات لتعزز تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مضيفا كلي إيمان بقينيكم التام بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واختتم قائلًا : ندعو الله أن نصلي قريبًا في القدس الشريف، مهما قلنا فلن نعطي الشعب الفلسطيني حقه هذا الشعب الذي علمنا حب الكفاح وحب الوطن.

وقدم فايز المطيري درع المنظمة للدكتور نبيل شعث تقديرًا له على جهوده.