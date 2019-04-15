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"القضاء الإداري" برأس البر تؤجل دعوى المطالبة بتطوير سكك حديد دمياط

"القضاء الإداري" برأس البر تؤجل دعوى المطالبة بتطوير سكك حديد دمياط

فيديو| اللحظات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس

فيديو| اللحظات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام في باريس

كوبرى روض الفرج يبهر صناعه ومستخدميه: فخر الصناعة المصرية

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"التنبؤ بالفيضان": سقوط أمطار على البلاد غدا

صوامع «سنابل الذهب» تفتح أبوابها لاستقبال محصول القمح

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ماكدونالدز مصر تطلق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف" للرد على أسئلة العملاء

ماكدونالدز مصر تطلق المرحلة الثانية من حملتها "من حقك تعرف" للرد على أسئلة العملاء

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