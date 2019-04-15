عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، الحكومة توسع التغطية التأمينية لعمال المقاولات.. وإلزام الشركات بتسجيل الجميع

وفي العناوين:

"والى": تكلفة زيادة المعاشات الأعلى وتُقدّر بـ28.1 مليار جنيه يستفيد منها 9.8 مليون مواطن