10 صور من حريق كاتدرائية نوتردام.. ومسؤولون يصفونه بـ"الرهيب"

تحدثت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، مساء اليوم الإثنين، عن "حريق رهيب" اندلع في سقف كاتدرائية نوتردام، أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية.

وغرَّدت رئيسة البلدية عبر "تويتر": "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران".

وفي وقت سابق، أفادت فرق الإطفاء بأن الحريق "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم الصرح الشهير، فيما قال متحدث باسم الكاتدرائية إنه اندلع قرابة الساعة 16,50 بتوقيت جرينتش.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان السنة النيران تلتهم جزءا من سقف المبنى.

ويزور الكاتدرائية نحو 13 مليون سائح كل عام.

من جهته، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحريق بأنه "فظيع"، واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق.

وغرَّد الرئيس الأمريكي: "إنه أمر فظيع للغاية مشاهدة النيران الهائلة في كاتدرائية نوتردام في باريس. ربما يمكن استخدام طائرات مكافحة الحرائق لإخمادها. يجب التصرف بسرعة".