قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز نجح في ضخ تمويل بمقدار 5.4 مليار جنيه في عام 2018، وإتاحة 250 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير 400 ألف فرصة عمل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "EXTRA NEWS": "لم نعمل حتى الآن في نطاق المشروعات المتوسطة، فنحن في انتظار تقنين القانون الجديد للمشروعات".

وتابعت، أن المرأة استحوذت على نسبة تتراوح ما بين 49% و50% من المبالغ المالية التي تمت إتاحتها للمشروعات العام الماضي.

وواصلت، أن محافظات الصعيد استحوذت على 50% من التمويل الذي تم ضخه، واستحوذت أيضًَا على 47% من تمويل المشروعات الجديدة، واصفةً إياها بالنسبة المرضية التي تحاول الوزارة زيادتها.