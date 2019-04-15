وجه الإعلامي تامر أمين، التحية لزميله عمرو أديب، خاصة بعدما نصحه بعدم "التحفيل" على النادي الأهلي قبل مباراته أمام صن داونز ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستجاب له الأخير.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، "عمرو جاب ورا بعد ما كلمته وقلت فانلة الأهلي تقيلة ومتحفلش، واضح أنه خد اللي فيه الشفا من جماهير الأهلي، ورجع لهدوئه مرة تانية، وقعد يتكلم عن الأهلي بشكل حلو".

وتابع أن لا يجب السخرية نهائيا من الأهلي والزمالك في حالة خسارتهم في أي بطولة دولية، ولكن في المنافسة المحلية مسموح فيها "التحفيل".

وخرج النادي الأهلي من منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعرض لهزيمة هي الأكبر في تاريخه قاريًا بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي. فيما يلاقي الفريق الأحمر فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل، في إطار مؤجلات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك وبيراميدز صاحبي المركز الثاني والثالث.