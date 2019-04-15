علق الإعلامي تامر أمين، على إصابة اللاعب التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك خلال لقاء فريقه أمام نادي حسنية أغادير المغربي ضمن منافسات مباريات الإياب من الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين، أن إصابة فرجاني هي التي عكرت فرحة التأهل بالأمس للفريق الأبيض ولجميع المصريين، مشيرا إلى أن التشخيص المبدئي كان كسر في شظية القدم، وسيغيب على الأقل لمدة شهر.

وتابع أن نادي الزمالك حظه سيء للغاية في إصابة فرجاني ساسي، والذي كان يمثل 50% من قوة الفارس الأبيض في المباريات.