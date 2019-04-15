قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حوار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، والذي تناول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، جاء بعد إشادات دولية بالمبادرة لكونها تكريساً للعدالة الاجتماعية في مصر.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر على فضائية "صدى البلد"، أن علاج فيروس "سي" فيما سبق كان للأغنياء فقط، غير أن اهتمام الحكومة بتوفيره مبكرا لجميع المواطنين، يعتبر إنقاذا لجميع الأسر المصرية من ذلك المرض.

وأوضح أن خطوة مصر تلك أصبحت نموذجا يتحدث عنه كل رؤساء المنظمات الاقتصادية أو المعنية بالصحة: "بيقولوا يا ريت كل الدول التي تعاني من الأمراض تحذو حذو مصر في تلك المبادرة".