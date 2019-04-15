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بالصور| أسقف المنصورة: واجبنا تجاه الوطن والرئيس هو الخروج للاستفتاء

بالصور| أسقف المنصورة: واجبنا تجاه الوطن والرئيس هو الخروج للاستفتاء

"النقابات المهنية" يعلن تأييد التعديلات الدستورية ويدعو للمشاركة في الاستفتاء

"النقابات المهنية" يعلن تأييد التعديلات الدستورية ويدعو للمشاركة في الاستفتاء

"متحدث النواب": جلسة الغد تاريخية.. وسنسمع رأي كل نائب على حدة

"متحدث النواب": جلسة الغد تاريخية.. وسنسمع رأي كل نائب على حدة

"حب مصر" يدشن مبادرة "مليون شجرة مثمرة" بجامعة الأزهر

"حب مصر" يدشن مبادرة "مليون شجرة مثمرة" بجامعة الأزهر

"السجيني": "دعم مصر" صاحب مسؤولية تقديم التعديلات الدستورية.. ومستمرون

"السجيني": "دعم مصر" صاحب مسؤولية تقديم التعديلات الدستورية.. ومستمرون

تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

تأجيل انتخابات المرشدين السياحيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

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تعرّف على الخريطة الأولية لمسلسلات رمضان 2019

تعرّف على الخريطة الأولية لمسلسلات رمضان 2019

«بقايا الشتاء».. برودة وأمطار وطوارئ فى المحافظات

«بقايا الشتاء».. برودة وأمطار وطوارئ فى المحافظات

10 صور من حريق كاتدرائية نوتردام.. ومسؤولون يصفونه بـ"الرهيب"

10 صور من حريق كاتدرائية نوتردام.. ومسؤولون يصفونه بـ"الرهيب"

10 معلومات عن فيلم Shazam.. يتصدر إيرادات السينما بأرخص إنتاج لـDC

10 معلومات عن فيلم Shazam.. يتصدر إيرادات السينما بأرخص إنتاج لـDC

"حدوتة كل يوم" بين "عبدالعال" ورئيس الزمالك: اقعد مكانك.. إنت مش وزير

"حدوتة كل يوم" بين "عبدالعال" ورئيس الزمالك: اقعد مكانك.. إنت مش وزير

انفوجراف| طفرة في صادرات الزراعة.. والتمور ترتفع قبل رمضان لـ254.4%

انفوجراف| طفرة في صادرات الزراعة.. والتمور ترتفع قبل رمضان لـ254.4%

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