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100 صورة لحريق كاتدرائية نوتردام.. يوم أسود على باريس

"الصحة": 19 مليون مواطن يعانون من السمنة

"الصحة": 19 مليون مواطن يعانون من السمنة

قبل حريق البرج.. 3 عمليات تشوية تعرضت لها كاتدرائية نوتردام التارخية

قبل حريق البرج.. 3 عمليات تشوية تعرضت لها كاتدرائية نوتردام التارخية

"الصحة": "اتصلنا بـ80 ألف مواطن علشان يخضعوا للكشف"

"الصحة": "اتصلنا بـ80 ألف مواطن علشان يخضعوا للكشف"

عمرو أديب عن حريق كاتدرائية نوتردام: مصيبة إنسانية عالمية

عمرو أديب عن حريق كاتدرائية نوتردام: مصيبة إنسانية عالمية

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