عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التنسيق الحضاري بمدينة رأس البر.

جاء الاجتماع بحضور بحضور اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، واللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والمهندسة جيهان حسين، رئيس جهاز الامتداد العمراني ومهندسي الإدارة الهندسية بالوحدة وأعضاء الجهاز وممثلي شركة المقاولون العرب.

كما تابعت المحافظ أعمال رفع كفاءة شارعي النيل و77 والأسواق بالمدينة بشكل حضاري مميز، يتناسب مع مكانة رأس البر، ووجهت المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم شم النسيم وإزالة كل الإشغالات والتصدي لقيام بعض الكافيتريات بالتعدي على شاطئ البحر واستغلاله، ما يؤدى إلى استياء رواد المدينة.

وناقشت المحافظ مع أعضاء جهاز الامتداد العمراني كل الأعمال الخاصة بتوصيل المرافق بمنطقة الامتداد العمراني من كهرباء و مياه شرب وصرف صحي، وكذلك أعمال رصف الطرق بتلك المنطقة، كما تم الوقوف على كل النقاط الخاصة بمعوقات التنفيذ، حيث وجهت المحافظ بإعداد جدول زمنى يتضمن المدة المحددة للانتهاء من تلك الأعمال، لتحقيق الاستفادة من خدمات المرافق لمشروعات التقسيم المعتمدة.