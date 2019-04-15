نظم أهالي مدينة رأس غارب، مساء اليوم، مؤتمرا جماهيريا، دعما للتعديلات الدستورية، بمشاركة كبار العائلات والشخصيات المؤثرة من الشباب وكبار مشايخ ورموز القبائل العربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية من مختلف مدن محافظة البحر الأحمر.

بدأ المؤتمر الجماهيري بالسلام الوطني الجمهوري، ثم ناقش عددًا من المواد الدستورية المقترح تعديلها، وعرض الإنجازات التي تمت والمشروعات القومية الجاري إنشاؤها وتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة الايجابية فى الاستفتاء القادم، والالتزام بالواجب الوطني في تلبية النداء عند حاجة الوطن.

أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة رأس غارب، خلال كلمته، أن المؤتمر ينبئ أن هناك رجالا شرفاء عظماء يقفون خلف دولتهم وأن مدينة رأس غارب دائما ما تنجب رجالا يعشقون تراب بلدهم مصر.

ووجه شعبان الشكر إلي جميع القيادات الشبابية القائمة على المؤتمر، وقال إن جميع دول العالم يتم تعديل الدساتير بها.