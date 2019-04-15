قال حسين قنيبر مدير مكتب قناة العربية، إن أحد المسؤولين الفرنسيين صرح خلال الثلث ساعة الماضية أن النجاح في إنقاذ كاتدرائية نوتردام ليس مضمونا، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق، ولا يمكن إطفاءه من الجو.

وأضاف "قنيبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأثنين، أن استخدام أطنان من المياه في إطفاء الحريق من الممكن أن يؤدي إلى انهيار أجزاء إضافية من الكاتدرائية، والصعوبة تكمن أيضا أن سلم الإطفاء 30 مترًا فقط، وارتفاع الكاتدرائية 90 مترًا.

وتابع أن هناك مبالغ طائلة تُنفق في فرنسا للحفاظ على هذا النوع من المباني الأثرية، والتحقيق الذي فُتح لم ينجح حتى الآن في معرفة سبب الحريق.