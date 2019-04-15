قال حسين قنيبر مدير مكتب قناة العربية بفرنسا، إن لحظة اندلاع الحريق في كاتدرائية "نوتردام" شهدت وجود آلاف الأشخاص بالداخل وتم إجلائهم بسرعة مع جميع المرضى المتواجدين في المستسشفى المجاور للكاتدرائية.

وأضاف "قنيبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن رجال الإطفاء تعمل في الوقت الحالي على إنقاذ بعض اللوحات القيمة من داخل الكاتدرائية، مؤكدا أن الحريق كبير جدا، ويوجد صعوبة في إطفاءه.

وأشار إلى أن الساعة ونصف المقبلة ستكون حاسمة بشكل كبير في إطفاء الحريق، موضحا أن بعض رجال الإطفاء أُصيبوا خلال الحريق.

وتابع أن مؤسسة حفظ التراث في فرنسا أطلقت نداء لجمع تبرعات وطنية لإعادة بناء ما تهدم من الكاتدرائية.