أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات، بدءًا من العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء وحتى الثانية بعد الظهر، بسبب أعمال الصيانة الطارئة بالمرحلة الأولى بمحطة مياه الشرب بالعزب الجديدة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن المناطق التي ستتأثر بالانقطاع هي الفيوم والفيوم الجديدة، وقرى تابعة لمركز الفيوم مثل "هوارة عدلان، هوارة المقطع، دمشقين، اللاهون، دمو، مساكن دمو القديمة والجديدة، الإعلام، كفور النيل، الزملوطي، العامرية، معيوف، البيضا، العدوة، سيلا، الصعيدي، الشيخ فضل، تلات، الحادقة، الحميدية، أبو السعود، خط الجيش، وسجن دمو".

وأوضحت الشركة أن هناك قرى أخرى تتأثر بانقطاع مياه الشرب، منها قرى بمركز سنورس، مثل مطرطارس، والكعابي، ومساكن الميمنة، وأبوعيطة، وقرى تابعة لمركز أبشواي مثل العجميين والنصارية، وطبهار وتوابعهم، ومركز إطسا بأكمله ما عدا قصر الباسل، وتطون، وعزبة قلمشاه، وعزبة الجبل، وقرى تابعة لمركز يوسف الصديق وهي الحامولي، والريان، والنزلة، والشواشنة.

وطالبت الشركة، المواطنين والمستشفيات، وأصحاب المخابز بتلك المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.