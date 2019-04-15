قبل حريق البرج.. 3 عمليات تشوية تعرضت لها كاتدرائية نوتردام التارخية

كاتدرائية نوتردام التارخية في باريس، تعرضت مساء اليوم، لحريق هائل مما تسبب في انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية، ويرجح أن أعمال التجديد هي المتسببة في الحادث، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.

رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو، وصفت الحريق بـ"الرهيب"، في أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية، حيث كتبت على "تويتر": "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران".

"الوطن"، ترصد أبرز علمليات التخريب التي تعرضت لها كاتدرائية نوتردام طوال تاريخها.

- شهدت الكاتدرائية العديد من أعمال التخريب منها ما وقع بها عام 1548، حيث حطم عدد من التماثيل الأثرية الموجودة بها،

- وفي عام 1786 دمرت مقابر ونوافذ الزجاج الملون الموجودة في شمال وجنوب الكتدرائية.

- وخلال أحداث الثورة الفرنسية عام 1793، شهدت الكتدرائية عددا من عمليات التدمير لبعض معالمها ونهب بعض المقتنيات الموجودة بها.

- ونتيجة لكل عمليات التخريب بدأ أول برنامج لترميم الكنيسة عام 1845، واستمرت عملية الترميم الأولي ما يقرب من 20 عاما، وشملت إعادة تجديد الزخارف والهياكل الأساسية بالمباني.

وكاتدرائية نوتردام "بالفرنسية: Notre Dame de Paris"، وبالعربية كاتدرائية سيدتنا "العذراء"، وتقع الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين أي في قلب باريس التاريخي.