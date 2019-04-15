عقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مؤتمرا شعبا لتوعية الموطنين بحتمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بقاعة نقابة المهن الزراعية بدمياط، بحضور اللواء ممدوح طه، السكرتير العام، والمهندس أحمد الملاحي، نقيب الزراعيين بدمياط وقيادات المديرية.

وتم التعريف بأهمية المشاركة في هذه المرحلة كنسيج متآلف للمجتمع المصري والتزام كل فرد بدوره الفعال في خدمة الوطن، وحث المواطنين والعاملين بالقطاع الزراعي بدمياط على ضرورة المشاركة والتواجد الإيجابي خلال عملية الاستفتاء الشعبي للتعديلات الدستورية 2019.