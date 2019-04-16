أمين مفتاح كنيسة القيامة لـ"الوطن": متضامنون مع نوتردام ونتمنى ألا يكون الحريق مفتعلا

قال أديب جودة الحسيني، أمين مفتاح كنيسة القيامة المقدسة وحامل ختم القبر المقدس، إن الحريق الذي شب في كاتدرائية نوتردام يتطلب تكاتف الجميع من أجل إعادة ترميم الأجزاء المنهارة والمتضررة.

وأضاف الحسيني في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "نتمنى أن يكون الحريق غير مفتعل، لأن كل شخص يعتنق ديانة وعنده ضمير يكون مؤمنا بالتعايش ويحافظ على جميع الأماكن المقدسة، ونحن كعائلة مسلمة تسلَّمنا مفاتيح كنيسة القيامة منذ عقود طويلة".

وتابع: "أتمنى عدم وقوع ضحايا بسبب الحريق ونأسف لما حدث لهذا الصرح الذي طاله الدمار، ويجب على الجميع المشاركة في إعادة إعمار الأجزاء المتضررة".

واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الإثنين، ما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع "تويتر" من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.

وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع كاتدرائية نوتردام، بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء الاثنين، بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وأكد ماكرون أنه يشاطر "الأمة بكاملها آلامها" بسبب حريق كاتدرائية نوتردام، مبديا "تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين".

ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو الحريق بـ"الرهيب"، في أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية.

وغرَّدت رئيسة البلدية على "تويتر": "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران".

وأعلنت السلطات الفرنسية فتح تحقيق في أسباب حريق كاتدرائية نوتردام في باريس.

وتعد كاتدرائية نوتردام التي بنيت في القرن الثالث عشر من المعالم الأبرز في فرنسا وترتفع قبتها إلى 300 متر، وتعتبر من أكثر الأماكن التي تجذب السياح حول العالم حيث يزورها 14 مليون شخص سنويا.

والكاتدرائية تم تجديدها قبل 4 سنوات بمناسبة مرور 850 عاما على تشييدها، وتسمى بالعربية كاتدرائية "سيدتنا العذراء"، وتقع في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة.