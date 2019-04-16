نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نصائح للطلبة لحضور الحفل الفني الذي يحييه نجوم مسرح مصر والفنان محمد حماقي، اليوم.

وكتب الخشت، عبر حسابه الشخصي عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حفلة بكرة، مش أي حفلة.. دي حفلة كبيرة في حب مصر وجامعة القاهرة علشان كده عاوزنها تخرج بالمظهر المشرف اللي يليق بيك وبيا وبمصر وبجامعة القاهرة ولازم تعرفوا المعلومات الآتية".

ونشر الخشت بعض المعلومات عن الحفل:

1- الجامعة هتوفر 7 شاشات عرض في الجامعة كلها، علشان نقدر نستوعب أكبر عدد من الطلبة من غير تزاحم ومشاكل أو تعريض حياتهم للخطر.

2- الحفل مجاني لطلاب جامعة القاهرة فقط، ولا توجد دعوات للحفل نهائيًا.

3- التعاون مع الأمن الإداري بالجامعة والإلتزام بالتعليمات في الدخول والخروج لإنهاء الحفل بشكل بحضاري.

4- الالتزام بتقاليد وأعراف الجامعة.

5- ممنوع دخول الألعاب النارية أو أي ممنوعات، ولا تهاون مع أي متجاوز.

6- دخول الحفل هيكون من بوابات محددة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

7- الجامعة هيكون فيها سيارات إسعاف في حال تعرض أحد لأي مكروه لا قدر الله.

7- الطلبة والطالبات اللي حضرين معاكوا دول زمايلكم وأصحابكم وإخوتكم نحافظ عليهم ونترك لهم مساحة كافية للاستمتاع بالحفل دون حدوث مضايقات لهم.

8- الخروج عن القواعد سيقابل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مقصر.

9- من حقك وحقي نفرح ونستمتع بالحفل ونعبر عن فرحتنا بالتصفيق والتفاعل والتناغم في ضوء تقاليد جامعة القاهرة التي نفخر بالانتماء لها.

10- ممنوع دخول أي فرد أو طالب أو أي شخص من خارج جامعة القاهرة فالحفل مقصور على أبناء جامعة القاهرة ومن يتم تواجده من غير طلاب الجامعة يعرض نفسه للمسؤولية القانونية.

11- في حالة وجود تعب لأي شخص أو اختناق من الزحمة، وده اللي احنا مش عاوزينه.. عاوزين نسمح بوجود مسافات للتنفس واللي يحس إنه تعبان وعنده ضيق نفس هتكون عربات الأسعاف موجوده بكثرة لعمل اللازم، وجميع عيادات الكليات تعمل بكل طاقاتها.

وتابع: "عاوز الحفلة تكون مظاهرة في حب مصر و تأكدوا أن دي مش آخر حفلة في الجامعة، واللي مش هيقدر يحضر المرة دي هعوضهاله وهيحضر المرة الجاية".

واختتم منشوره: "الحفلة هتبدأ الساعة 6 إن شاء الله، بحوار مع نجوم مصر حازم أمام وعماد متعب، بعدها حوار لنجوم مسرح مصر، وهتختتم بحفل غنائي للفنان محمد حماقي وهعلن لكم عن مفاجأة أخرى يوم 24 ".