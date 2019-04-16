فيديو| يوسف منصور.. لاعب "الكونغ فو" عاشق السينما

يعتبر أحد رواد أفلام الفنون القتالية والأكشن خلال تسعينيات القرن الماضي، وقدم العديد من الأفلام السينمائية، كبطل في رياضة "الكونغ فو" ومؤلفا ومخرجا أيضا.

ولد يوسف منصور في مثل هذا اليوم 16 أبريل عام 1966، وفي عمر التاسعة هاجر مع والديه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقر في ولاية نيوجرسي، وتدرب ومارس لعبة "الكونغ فو" في الصين والولايات المتحدة.

كانت بدايته الفنية مصادفة ،حينما عرض عليه المخرج إبراهيم عفيفي المشاركة في الفيلم السينمائي "العجوز والبلطجي" عام 1989 وقدم في الفيلم شخصية "حسن"، والفيلم من بطولة "كمال الشناوي، صلاح قابيل، مديحة كامل" ومن تأليف ماجدة خير الله وإخراج إبراهيم عفيفي.

حقق صلاح منصور نجاحا في تجربته السينمائية الأولى ليقدم بعد ذلك في عام 1991 البطولة ودوره الأشهر خلال مسيرته الفنية في فيلم "قبضة الهلالي" أمام ليلى علوي وحمدي الوزير وجالا فهمي، وجسد شخصية صابر الهلالي شقيق ليلى علوي، والفيلم من تأليف بسيوني عثمان وإخراج إبراهيم عفيفي، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا، ليتعاون بعد ذلك في عام 1992 مع المخرج الكبير نادر جلال في تقديم فيلم "الشرس" بطولة "يسرا، محمود حميدة، محمود الجندي".

في نفس العام قدم يوسف منصور، فيلم "البلدوزر" من تأليفه وإنتاجه وجسد شخصية "منصور" والفيلم من بطولة "شيرين سيف النصر، جميل راتب، محمد توفيق" وللمخرج حسام الدين مصطفي.

قدم يوسف منصور فيلم "جحيم إمرأة" أمام فيفي عبده وإبراهيم نصر، وجسد شخصية "أحمد" الذي يسعى للانتقام من المعلم "أبوجبل" الذي قتل والده والفيلم من إخراج طارق النهري، وفي عام 1993 قدم فيلم "لا يا عنف" من بطولة "فريد شوقي، الشحات مبروك، أشرف عبد الباقي، سحر رامي" ومن تأليف وإخراج جمال التابعي.

وبنفس العام قدم يوسف منصور أمام الفنانة نيللي فيلم "ميكانيكا" وشارك في بطولة الفيلم "عبد العزيز مخيون، ليلى فوزي، عائشة الكيلاني"، وفي عام 1995 أظهر أول تجاربه مع الإخراج السينمائي بفيلم "قط الصحراء"، وشاركه البطولة "أحمد رمزي، نيللي" وكان الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج يوسف منصور.

في عام 1996 تعاون يوسف منصور مع المخرج ياسين إسماعيل ياسين في فيلم "الرجل الشرس" من بطولة "فريد شوقي، سلوى خطاب، أبوبكر عزت"، ليغيب بعدها يوسف منصور عن السينما 4 سنوات ويعود في عام 2000 ويقدم فيلم "بدر" من تأليفه وإنتاجه وإخراجه وكان من بطولة "إنجي عبد الله، لطفي لبيب" وكان الفيلم تدور أحداثه حول مطربة عربية تأتي إلى مصر ويقوم "بدر" الذي جسد شخصيته يوسف منصور بتأمينها، وكان آخر أعماله السينمائية.