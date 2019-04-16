يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة في مصر:

القاهرة 25 14

الإسكندرية 22 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 26 14

الزقازيق 24 14

شرم الشيخ 31 19

الغردقة 30 19

العريش 21 14

قنا 32 18

الأقصر 33 19

أسوان 36 19

حلايب 29 20

شلاتين 31 19

درجات الحرارة في عواصم عربية وعالمية:

مكة المكرمة 39 27

المدينة المنورة 37 23

القدس 16 08

أبوظبي 32 21

الكويت 34 22

واشنطن 18 08

باريس 14 03

موسكو 11 -01