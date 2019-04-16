تراجع فيلم الرعب "Pet Sematary" من المركز الثاني إلى المركز الرابع الأسبوع الحالي، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 76.5 مليون دولار، وذلك في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة تنتقل إلى بلدة صغيرة، تكتشف العائلة مقبرة غامضة للحيوانات في الغابة وراء منزلهم الجديد، وعندما يموت قطهم الأليف في حادث سيارة، يقوم الطبيب بدفن القط في هذه المقبرة، ويعود من الموت مرة أخرى، لكن هذه المرة ككيان شيطاني، بلغت ميزانية الفيلم 21 مليون دولار بينما وصلت إيراداته إلى 50 مليون دولار.

الفيلم مأخوذ عن رواية "Pet Sematary" للكاتب ستيفن كينج، تم طرحها عام 1983، قدمت للمرة الأولى في فيلم بنفس العنوان عام 1989، وقام بإخراج النسخة الجديدة من الفيلم كيفين كولش ودينيس ويدميير، وكتبه جيف بوهلر ومات جرينبرج.