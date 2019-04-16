كرم صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية، لبلوغه السن القانوني للتقاعد، وذلك من خلال الحفل الذي نظمته المديرية بقاعة مركز مدرسة خديجة يوسف للتدريب الدمج، وبحضور الدكتور محمد السيد وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المحسن مدير عام الشؤون التنفيذية ومدراء الإدارات بالمديرية.

وسلمه وكيل الوزارة، شهادة تقدير وهدايا تذكارية تقديرًا لمجهوداته في حفظ الأمن لخدمة العملية التعليمية بالمديرية، وتفانيه وإخلاصه في العمل على مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

وأعرب محمد عبد المعتمد، عن امتنانه وشكره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من وكيل الوزارة والقيادات والعاملين بالمديرية، مضيفًا أنه سعد بالعمل وسط كوكبة من القيادات رفيعة المستوى بتعليم أسيوط وحثهم على الحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها مديرية التعليم بأسيوط على مدار السنوات السابقة.