أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم، الثلاثاء حيث من المنتظر أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 14 25

الإسكندرية 13 22

بورسعيد 13 20

الإسماعيلية 14 26

الزقازيق 14 24

شرم الشيخ 19 31

الغردقة 19 30

العريش 14 21

قنا 18 32

الأقصر 19 33

أسوان 19 36

حلايب 20 29

شلاتين 19 31

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

المدينة المنورة 23 37

القدس 08 16

أبوظبي 21 32

الكويت 22 34