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مصرع طفل وإصابة شقيقه صدمتهما سيارة أمام منزلهما في الفيوم

مصرع طفل وإصابة شقيقه صدمتهما سيارة أمام منزلهما في الفيوم

عاجل| إخماد حريق كاتدرائية نوتردام

عاجل| إخماد حريق كاتدرائية نوتردام

السيسي يتفقد إجراءات التفتيش في قاعدة محمد نجيب

السيسي يتفقد إجراءات التفتيش في قاعدة محمد نجيب

وزير التعليم العالى يوافق على اختبار قدرات القبول بكلية الإعلام بالجامعات الحكومية

وزير التعليم العالى يوافق على اختبار قدرات القبول بكلية الإعلام بالجامعات الحكومية

مجهولون يسرقون سيارة مرسيدس من أمام جامعة السويس

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