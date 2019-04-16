أسعار الخضروات اليوم في مصر

استقرت أسعار الخضروات اليوم، الثلاثاء في سوق الخضار، وتستعرض "الوطن أسعار بيع بعض أنواع الخضروات كالتالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الجزر

استمر سعر الجزر 4 جنيهات للكيلو.

البطاطس

استقر سعر كيلو البطاطس عند 7.5 جنيه.

الفاصوليا

وصل سعر الفاصوليا إلى 10 جنيهات للكيلو.

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 21 جنيهًا.

الثوم

تراوح سعر الثوم بين 3.5 و5 جنيهات للكيلو.

ورق العنب

بلغ سعر ورق العنب 30 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان إلى 8 جنيهات للكيلو.

الكوسة

بلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات.

الفلفل

بلغ سعر كيلو الفلفل 13 جنيهًا.