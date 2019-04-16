أسعار الفاكهة اليوم في مصر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء في الأسواق المصرية، من بينها الموز، الخوخ والتفاح، وتنشر "الوطن" أسعار بيع بعض أنوع الفاكهة كالتالي:

الفراولة

تراوح سعر الفراولة بين 7.5 إلى 8.5 جنيه للكيلو.

الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو.

التفاح

وصل سعر كيلو التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الموز

بلغ سعر الموز 7.5 جنيه للكيلو.

البرتقال

وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات للكيلو.

الكانتالوب

تراوح سعر كيلو الكانتالوب بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو.

الكيوي

بلغ سعر الكيوي 2 جنيه للثمرة الواحدة.

الخوخ

بلغ سعر الخوخ 10 جنيهات للكيلو.