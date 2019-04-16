أسعار السمك اليوم في مصر

شهدت أسعار السمك حالة من الاستقرار، اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية، وتنشر "الوطن" أسعار بيع الأسماك المختلفة كالتالي:

سمك القرموط

وصل سعر أسماك القراميط إلى 23 جنيهًا للكيلو.

سمك بلطي

وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 38 جنيهًا.

سمك بوري

تراوح سعر سمك البوري من 40 إلى 46 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

تراوح سعر سمك الثعابين من 40 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 90 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا من 30 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

سمك المرجان

تراوح سعر سمك المرجان من 39 إلى 43 جنيهًا للكيلو.