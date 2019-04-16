حرص أعضاء مجلس النواب، على التواجد مبكرا في البرلمان، استعدادا لعقد جلسات، اليوم، والمقرر تخصيصها لمناقشة التقرير النهائي الذى أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بشأن مقترح التعديلات الدستورية والتصويت عليها نداءا بالاسم.

شهدت أروقة المجلس، توافد عدد كبير من النواب منذ الساعة العاشرة صباحا على القاعة الرئيسية.

ويراجع النواب التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة، والذي يحتوى على 54 صفحة تضمنت كل الخطوات التي اتخذها البرلمان، منذ تقدم 155 نائبا بمقترح تعديل الدستور.

فيما حرصت النائبات على توزيع الإعلام على زملائهم من الآعضاء، وذلك قبل بدء الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال.