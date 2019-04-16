شهدت لجنة الانتخابات الفرعية للصيادلة بقنا، إقبالا متوسطا مع الساعات الأولى لعمليات التصويت التي فتحت في موعدها داخل قاعة جمعية الشبان المسلمين بمدينة قنا، تحت إشراف قضائي.

وقال الدكتور سعيد الخطيب وكيل النقابة الفرعية للصيادلة بقنا، إن من لهم حق التصويت، 3 آلاف صيدلي وصيدلانية، لافتًا إلى أن اللجنة سمحت لمن لم يسددوا الاشتراك في النقابة بالسداد والتصويت في الانتخابات لاختيار مرشحيهم.

ويترشح على مقعد النقابة الفرعية كل من مدحت وصفي، عضو نقابة سابق، هاني الزين، محمد فكري، كما يترشح على 3 مقاعد فوق السن، 9 مرشحين، ومقاعد 3 تحت السن 9 مرشحين.