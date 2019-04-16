قال الدكتور محمد سعودي، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة، إن الأمن رفض فتح المقرات الانتخابية أمام الناخبين من الصيادلة ببعض المحافظات، كالأقصر وبني سويف وأسيوط.

وأكد سعودي لـ"الوطن"، أن النقابة ستنقل المقر الانتخابي في تلك المحافظات سابقة الذكر، والتي امتنع الأمن عن فتحها رغم إخطاره بها، مشيرا إلى أنه جاري فتح باقي المقرات الانتخابية في المحافظات.

يشهد مارثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة منافسة 624 مرشحا، بينهم 81 مرشحا بالنقابة العامة وموزعين كالتالي: 13 مرشحا على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، و68 على باقي المقاعد البالغ عددها 12 مقعدا، بينما بالنقابات الفرعية يتنافس 543 مرشحا على مقاعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصيادلة تحت إشراف قضائي كامل، وأعلنت النقابة أنه جرى انتداب 30 قاضيا من مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات بمحافظات الجمهورية كافة، على أن تجرى الانتخابات في ٢٧ مقر انتخابي. وأكدت النقابة، أنه يمكن للصيدلي التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2018 مع استثناء من هم فوق الـ60 عاما فهم معفين من سداد الاشتراكات، كما أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب، ويوفر موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة في الانتخابات في حينها، لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم من التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، وجهزت 130 لجنة على مستوى الجمهورية لاستقبال الصيادلة الناخبين، وجرى مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات لتأمين العملية الانتخابية.