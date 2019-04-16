صورة أرشيفية من أحد الحملات المرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات بجميع الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، خلال الـ24ساعة الماضية.

وتمكنت الإدارة من ضبط 4910 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين كافة لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة تمكنت الإدارة العامة للمرور من تحرير 4910 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وجهت الإدارة العامة للمرور حملات عدة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.