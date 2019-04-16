قال محمد صلاح، مدير خدمة العملاء بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إن هناك 245 ألف عداد جديد مسبق الدفع تم توريدهم، وجار تركيبهم حاليًا للعملاء، للعمل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف خلال لقاء مع أحمد خيري وسمر نعيم مقدما برنامج "صباح الورد"على قناة Ten، اليوم، أن هذه النوعية من العدادات تمكن الفرد من إحكام سيطرته على استهلاك المياه، لافتًا إلى إمكانية تركيب الفرد لهذا العداد بشكل منفصل في منزله بعيدًا عن العداد المشترك للعمارة السكنية.

وأوضح صلاح، أن تكلفة العداد تصل لـ 900 جنيه، وفقا للمقايسة التى يتم عملها ويمكن تقسيطها حسب المقايسة الخاصة التي يقدمها المواطن.