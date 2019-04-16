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المجلس العسكري بالسودان يعين الفريق مرتضى عبدالله واليا للخرطوم

المجلس العسكري بالسودان يعين الفريق مرتضى عبدالله واليا للخرطوم

النيابة تصرح بدفن جثمان رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة

النيابة تصرح بدفن جثمان رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة

"سكاى نيوز": استقالة رئيس المجلس الدستوري بالجزائر

"سكاى نيوز": استقالة رئيس المجلس الدستوري بالجزائر

بالصور| إقبال كثيف على انتخابات نقابة الصيادلة في البحر الأحمر

بالصور| إقبال كثيف على انتخابات نقابة الصيادلة في البحر الأحمر

عاجل| "النواب" يوافق بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون لضبط الأسواق

عاجل| "النواب" يوافق بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون لضبط الأسواق

عاجل| بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية

عاجل| بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة التعديلات الدستورية

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