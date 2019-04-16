أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا مبسطا بقيمة 60 مليون يويو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، ومنحة بمبلغ مليوني يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

كما أحال عبدالعال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تسهيل ائتماني بـ50 مليون يورو كقرض، ومليون يورو كمنحة، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وأعلن رئيس مجلس النواب، إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال إلى اللجنة ذاتها، قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د-41، الصادر عن الدورة الـ41 لمجلس المحافظين في فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الـ11 لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة مصر في موارد الصندوق.