أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، البيان المالي للحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، واللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيدًا لعرضها على الجلسات العامة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ألقيا البيان المالي وخطة الدولة للتنمية المستدامة أمام الجلسة العامة للبرلمان صباح اليوم.

وطلب عبدالعال، من النواب الراغبين في مناقشة الموازنة، بالتقدم بطلباتهم قبل الجلسة المحددة لنظرها بـ48 ساعة على الأقل.