قال اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية أحد صروح القوات المسلحة المصرية الباسلة التي يصطف رجاله؛ مؤكدين عهد ولاءهم لله، وللحفاظ على تراب الوطن المقدس، مؤكدًا أن الجيش المصرى أقدم وأعرق جيش نظامي عرفه تاريخ البشرية.

وأضاف "عشماوي"، خلال كلمته في أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية، أنه جرى التخطيط لإقامة قاعدة محمد نجيب العسكرية عام 2015، متابعًا "بعدها مباشرة جرى العمل على إنشاءها كأول قاعدة عسكرية مصرية متكاملة".

وأوضح قائد المنطقة الشمالية العسكرية، "اكتملت مراحل إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية بافتتاح رئيس الجمهورية لها في يوليو عام 2017، لتقتحم بها مصر آفاق جديدة تتطلع معها القوات المسلحة المصرية لتصل إلى مكانة عالية بين أكبر وأكفاء الجيوش العالمية".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم، وذلك لتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية العسكرية بعد تطويرها، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسيّة للقوات المسلحة، وقادة الجيوش، ونقيب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، اليوم، عددًا من الصوب الزراعية التي جرت زراعتها، ويطمئن على جاهزية القوات التي تستهدف حماية كل ربوع مصر.