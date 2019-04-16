بدأت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعريف المصريين بقارة أفريقيا عبر إنتاج وزارة الموارد المائية والري لسلسة أفلام قصيرة معلوماتية بعنوان "أعرف قارتك"، ترصد فيها طبيعة الشعوب الأفريقية، والموارد الطبيعية التي حباها الله لهذه القارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإنشاء "المركز الثقافي الأفريقي"، لتعريف المصريين بالقارة، ليجد الأفارقة حينما يأتون لمصر ما يمثل تاريخهم جميعاً في ذاكرة المصريين.

يأتي ذلك حرصاً من الدولة للانفتاح على أفريقيا، وتوطيد العلاقات مع دول القارة، في ظل رئاسة مصر لـ"الاتحاد الإفريقي".

وتنتج الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي سلسلة معلومات "اعرف قارتك"، بهدف رفع الوعي لدى المواطن المصري بثقافة الشعوب الأفريقية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، موضحاً أن تلك الشعوب تشاركنا نفس الأرض، والتاريخ، والمصير.

ونقل المجلس، عن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قوله إنه تم تخصيص دور كامل لمقر "المركز" في متحف النيل بمحافظة أسوان، ليكون مركز "ديجيتال" مدعوم بأفلام قصيرة تقدم معلومات عن إفريقيا.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريحاته، أن أول دولتين يتم إنتاج أفلام عنهما هما "إثيوبيا"، و"النيجر"، إذ تقدم الأفلام القصيرة لمحة عن تاريخهم، وتعرف المصريين بهم في فيديو تُناهز مدته 3 دقائق فقط.

ونشرت القناة الرسمية لإدارة "التوعية المائية"، أولى حلقات "اعرف قارتك"، عن دولة النيجر، بهدف التعريف بخصائص وطبيعة تلك الدول، إيماناً من الحكومة بالتقارب وإرساء مبدأ التعاون والمشاركة بين الشعب المصري والشعوب الأفريقية، على أن يتم نشر الأفلام التعريفية بباقي الدول تباعا.