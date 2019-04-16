قال اللواء أركان حرب علي عادل عشماوي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية أصبحت منذ افتتاحها قبلة تتجه إليها الدول الشقيقة والصديقة لإجراء التدريبات العسكرية المشتركة.

وأضاف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء تفقده قاعدة محمد نجيب العسكرية، أن مصر تمتلك تراثًا حضاريًا كبيرًا، واختارت طريق السلامة وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول فىيطريق حل النزعات بالطرق السلمية، والسير نحو البناء والتعمير والاستقرار؛ الذي تنشده كل الشعوب، مشددًا على أن دعاة الحروب لا يجنى أصحابها سوى الخراب والدمار والتشريد.

وأضاف "عشماوي"، أن السلام الذي اختارته مصر لابد من وجود قوة تحميه وتصونة وتفرضه على أرض الواقع، متابعًا "لذلك كان اهتمامنا لتعظيم ما لدينا من قدرات قتالية، وامتلاك مقومات الردع لترهيب كل ما يفكر بالعبث بأهدفنا ومصالحنا القومية".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم، وذلك لتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية العسكرية بعد تطويرها، بحضوروزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسيّة للقوات المسلحة، وقادة الجيوش، ونقيب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، اليوم، عددًا من الصوب الزراعية التي جرت زراعتها، ويطمئن على جاهزية القوات التي تستهدف حماية كل ربوع مصر.