تفقد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، لجان امتحانات النقل الابتدائي في يومها الثاني لصفوف النقل "الثاني، والثالث، والرابع، والخامس" بمعهد الفتح المبين، والشهيد عبدالمنعم رياض.

وأكد "الصاوي" في بيان، أنه تأكد من مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، بجانب تفقد سجلات حضور وانصراف الطلاب، لافتاً إلى نصحه الطلاب بالجد والاجتهاد والتركيز في الإجابات.

شددا على عدم وجود التليفون المحمول داخل اللجان سوءٌ مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك لضمان سرية الامتحانات وعدم تسريبها. ويؤد طلاب الصفين الرابع والخامس امتحانهم في مادتي: التربية الإسلامية، والعلوم، كما يؤدي طلاب الصف الثالث امتحانهم في مادتي: الرياضيات، والتربية الفنية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني امتحانهم في مادتي: الرياضيات، والتربية الإسلامية.