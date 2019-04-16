تم تكريم محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مؤتمر العمل العربي في دورته 46 المنعقدة في القاهرة في الفترة من 14 إلى 21 أبريل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام الوفد الفلسطيني برئاسة سامر أنطوان سلامة، رئيس الوفد في المؤتمر، نيابة عن وزير العمل الفلسطيني بإعطائه هدية رمزية للشعب المصري قيادًة وشعبًا، في سبيل جهود الدولة المصرية الحثيثة المبذولة في خدمة القضية الفلسطينية وخاصًة في قطاع العمل.

كما تم تكريم فايز المطيري مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال المؤتمر، بحضور 17 وزير عمل عربي، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.