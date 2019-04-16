رفض إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، الموافقة على التعديلات الدستورية.

وقال منصور خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا والتصويت عليها نهائيا: "قد نختلف في الآراء والرؤى، لكن يجب أنّ نتفق على الحفاظ على مصر ومقدراتها".

وزاد رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي"، أنّ "البرلمان أمام لحظة تاريخية في تاريخ الحياة النيابية في مصر، وثقتي في مصر وشعب مصر والقوات المسلحة والمرأة المصرية لا نقاش فيها".

ولفت منصور إلى أنّ مدنية الدولة من مكتسبات الثورة، ويخرج عن القناعات الفردية للأشخاص، وتابع: "أتمنى تفعيل بعض المواد في الدستور بدلا من إجراء التعديلات، وتحديدا فيما يتعلق بالصحة والتعليم، لهذا أعلن رفضي التعديلات الدستورية حفاظا على المكتسبات التي حققها الوطن خلال الـ8 سنوات الماضية".