تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرضًا لأحدث المنظومات القتالية والفنية التي زودت بها التشكيلات والوحدات في جميع الأفرع الرئيسية والقيادات والهيئات والإدارات التخصصية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأجرى الرئيس السيسي، يرافقه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من طلبة الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية؛ جولة مرورية على القوات المصطفه للاطمئنان على جاهزيتها خلال تفقده استعداد وجاهزية قوات قاعدة محمد نجيب العسكرية، وقدرتها على تنفيذ المهام المختلفة.

كما قدم عددًا من ضباط القوات المسلحة يمثلون جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة بتقديم درع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية؛ تعبيرًا عن الدور الوطني في حماية وصون مقدسات الوطن.

حضر إجراءات التفتيش الدكتور مهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والبابا تواضروس الثاني، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة ومجموعة من الإعلاميين والشخصيات العامة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.