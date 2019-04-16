اصطحب الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من طلاب الكلية الحربية في جولة لتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها.

وحلّقت طائرات هليكوبتر أعلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، مقدمة عرضًا جويًا مكّونًا من 5 طائرات؛ احتفالا بتفقد الرئيس السيسي للقاعدة العسكرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم، وذلك لتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية العسكرية بعد تطويرها، بحضوروزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسيّة للقوات المسلحة، وقادة الجيوش، ونقيب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، اليوم، عددًا من الصوب الزراعية التي جرت زراعتها، ويطمئن على جاهزية القوات التي تستهدف حماية كل ربوع مصر.