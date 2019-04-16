تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، درع القوات المسلحة المصرية، المقدم من مجموعة من قادة المستقبل الذين يمثلون جميع أفرع القوات المسلحة المصرية، وذلك خلال تفقده قاعدة محمد نجيب العسكرية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، اليوم، وذلك لتفقد إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية العسكرية بعد تطويرها، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة.

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسيّة للقوات المسلحة، وقادة الجيوش، ونقيب الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، اليوم، عددًا من الصوب الزراعية التي جرت زراعتها، ويطمئن على جاهزية القوات التي تستهدف حماية كل ربوع مصر.