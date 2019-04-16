شهدت انتخابات نقابة الصيادلة بمحافظة الفيوم، اليوم، إقبالا متوسطا في الساعات الأولى من التصويت، والتي تجرى بنادي محافظة الفيوم، ويتنافس فيها مرشحان على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، و25 مرشحا على مقاعد فوق السن وتحت السن، وممثل شمال الصعيد.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف المستشار أسامة عبدالعزيز المشرف على الانتخابات بالنقابة بالفيوم، وتضم اللجنة كلا من الدكتور طارق أحمد رياض، رئيسا، والدكتور غيث محمد صالح، نائبا، وعضوية كلا من الدكتور نصر مقاوي، والدكتور جمال الزيات، والدكتور هاني عبدالسيد.

وكثف المرشحون من دعاياهم الانتخابية أمام نادي المحافظة، وعلقوا بنرات تحمل أسمائهم وصفاتهم الانتخابية، كما وقف أنصارهم عند مدخل النادي لتوزيع أوراق الدعاية على الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية للصيادلة بالفيوم.

واحتدمت المنافسة بين كلا من الدكتور صابر عطا، مرشحا نقيبا فرعيا للفيوم، والذي كان نقيبا سابقا للمحافظة، وقائمته التي تضم 3 مرشحين فوق السن و3 آخرين تحت السن، وبين الدكتور ربيع السوداني، النقيب الفرعي الحالي، وأعضاء قائمته التي تضم 3 مرشحين فوق السن و3 آخرين تحت السن، بينما دعمت قائمة أخرى تحمل اسما "مستقبل مهنة"، الأول كنقيبا فرعيا.

ويخوض الدكتور عمرو عيد، من صيادلة الفيوم غمار المنافسة مع آخر من محافظة المنيا، على مقعد شمال الصعيد، ووقف أنصاره خارج اللجان الانتخابية لتوزيع أوراق دعائية باسمه.

ووقف المرشحون المتنافسون خارج قاعة التصويت من أجل مقابلة أعضاء الجمعية العمومية قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم، لدعوتهم للتصويت لصالحهم في هذه الانتخابات.

وكان عدد الذين صوتوا قبل ظهر اليوم، نحو 150 ناخبا، من بين نحو 1570 من المقيدين بالجمعية العمومية المسددين للاشتراكات، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو أكثر من 3 آلاف عضو على مستوى المحافظة.