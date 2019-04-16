تستعد جامعة القاهرة لحفل الفنان محمد حماقي، إذ تم إنشاء مسرح كبير في منتصف الساحة لمساعدة الفنان على التنقل بسهولة في الاتجاهات الأربع، فضلا عن الانتهاء من تركيب معدات الإضاءة والصوت الخاصة بالمسرح.

وشدد رجال الأمن الإداري التابع للجامعة والأمن التابع لشركة "فالكون"، إجراءاتهم الأمنية على مداخل ومخارج الجامعة، لعدم السماح لأي شخص أو طالب لا ينتمي للجامعة لحضور الحفل الغنائي، بناء على توجيهات مجلس الجامعة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن تنظيم حفل غنائي للفنان محمد حماقي، اليوم في السادسة مساءً، بحضور لاعبي الكرة الكابتن حازم إمام والكابتن حسام غالي وعدد من نجوم مسرح مصر، "علي ربيع، كريم عفيفي، ومحمد أوس أوس".