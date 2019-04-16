أعلن أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بمجلس النواب، رفض حزب المحافظين، التعديلات الدستورية المقترحة خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، قائلا: "نرفض تلك التعديلات جملة وتفصيلا، وشكلا وموضوعا".

وقال "قرطام": "نرى عدم جواز أو اختصاص مجلس النواب في مناقشة تلك التعديلات الدستورية، وأنه من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم مختلف الأطياف والقوى السياسية لإعداد دستور كامل جديد للبلاد، وهو الأمر الذي لن يستغرق وقتا، كما أنه كان سيحول دون الطعن على مشروعيته بأى شكل من الأشكال".

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على كلمته، قائلا:" اللجان التأسيسية، يجرى تشكيلها حال إعداد دستور جديد للبلاد، أما حال تعديل عدد من المواد فيكون ذلك من سلطات واختصاصات البرلمان، وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور في مادته 226 الذي نص على إجراءات تعديله".

وأوضح "عبدالعال"، أن أي دستور يكون معرضًا للتعديل، نظرًا للتطور الاجتماعي والسياسي للوطن، وهو الأمر الذي يتم النص على إجراءاته في الدستور".

وبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية، بحضور أغلبية أعضاء المجلس.

وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.