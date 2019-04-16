5.9 مليار خسائر البورصة في ختام جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة منتصف الأسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.9 مليار جنيه مسجلا 813.4 مليار جنيه بالختام نتيجة عمليات بيعية من المستثمرين المصريين.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 14973.01 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.68% ليغلق عند 18806.74 نقطة.

كما تراجع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.71%، ليغلق عند مستوى 664.88 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنحو0.7%، ليغلق عند مستوى 1696.97 نقطة.

وهبط مؤشر EGX50 بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 2334.13 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX ESG بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 2331.49 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي شراء بلغ 17.36 مليون جنيه، 2.48 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 19.85 مليون جنيه.