يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفال عيد العمال، المتوقع إقامته يوم 30 أبريل الحالي، ويلقي الرئيس خطابا مهما في هذه المناسبة القومية، ويكرم عددا من رواد العمل وقدامى النقابيين.

وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إنّ الاحتفال بعيد العمال يتميز بكونه يأتي في مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة.

وأضاف وهب الله في بيان عنه اليوم، أنّ عمال مصر الذين حصلوا على العديد من الامتيازات المالية والمعنوية، في شوق لسماع خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيدهم، والذي سيكون وثيقة عمل للتنظيم النقابي في المرحلة المقبلة.